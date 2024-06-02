中国海洋石油特約：駕駛態度超惡劣　揸住架車亂咁嚟

近期發生多宗交通意外，令市民對駕駛安全、駕駛態度有所關注。有業界人士認為香港道路狹窄，加上人多車多，而又部分司機不專注駕駛，容易發生意外；針對的士駕駛態度，也有業界人士指現已有投訴機制直接可以向執法人員投訴，接下來政府也會推出一個的士司機違例記分制。

接二連三發生道路交通意外，如元朗公路貨車與吊臂車相撞，一司機胸口痛送院；屯門公路往荃灣連續兩車禍，涉5車共4人受傷；觀塘協和街小巴的士相撞，9人受傷當中1人昏迷等等。令人關注道路安全，駕駛者粗心大意、心浮氣躁的問題。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，香港車多、人多、路窄，每個路口的距離也不是很遠，所以如果在市區內，特別過紅綠燈位的時候，不適宜踩油駛過去，而現在香港的司機，一般還是有機會不專注駕駛，譬如在車上講電話、看手機、看短訊，特別是包括一些商用車，有多部手機放在車上，其實會令駕駛者分心，也是造成不專注駕駛的一個很大問題。李又指政府的道路安全議會發現，所有的意外當中，不專注駕駛佔的比重最多，其次就是跟車太貼、不小心轉線、有時太疲勞導致車輛失控、就是轉左轉右疏忽。

針對駕駛態度，汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強表示，每一個駕駛者都有其應有的駕駛態度，而外間對的士業存有的負面印象，其實很多時候是因為個別的司機態度而起，但他指不是每個的士司機都會有這樣的態度，而現時的士司機大部分的駕駛態度都是「過關」的。他又稱，現在已有投訴機制直接可以向執法人員投訴，接下來政府也會推出一個的士司機違例記分制。

藝人李莉認為不論男司機或女司機，都有機會發生交通意外，最重要是司機的駕駛技術、態度和經驗，跟性別沒有關係。她指開車是要熟能生巧，平時要多留意路面情況、多看鏡和盲點，在迴旋處和螺旋處要看清楚，要亮起方向燈才出車；她又呼籲在小路出大路的情況要小心留意讓路位置，停下看清楚才出車，以及前往一些不熟悉的地方，就算有使用地圖，有時也會看錯或地圖有延誤，但千萬不要停在馬路中間。