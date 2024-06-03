昂坪市集計劃革新　引入本地特色美食商戶

昂坪360公布，今年1月至5月中旬，旅客人數按年升40%，達2018年疫情前的95%，纜車門票人均消按年上升27%，較疫情前上升32%。惟歐美旅客佔比縮至15%，遠遜2018年的22%。公司表示，未來會聚焦昂坪市集發展，包括舉辦季節性活動、最快下半年增設全新常設館，又擬革新市集商戶組合，引入地道美食商戶。此外，全新10部全景纜車將於今年第4季陸續抵港，料12月逐步投入服務。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，相比去年開關後的2月至5月中旬，今年1月至5月中旬日均旅客人數按年升40%，並達2018年疫情前的95%；當中本地日均旅客人數更較疫情前升9%。他稱，在港人外遊及北上消費熱潮下，本地旅客人數在長假期確有影響，但單日假期例如佛誕等則影響不大。在剛過去的佛誕，受惠於晴朗天氣，整體旅客人數按年上升6%，亦較2018年同期上升25%，成績令人鼓舞。

旅客分布方面，今年1月至5月中旬，以亞洲地區市場佔最多達38%，較2018年同期升4%；其中菲律賓日均旅客人數較2018年同期急升107%，泰國市場亦升15%。至於本地，以及內地和澳門市場各佔21及26%，較2018年同期各微升2%及1%，維持穩定水平。然而，歐美地區市場僅佔15%，遠遜於2018年的22%。董沛銓指出，歐美地區表現受制於航班運力，料歐美航班運力恢復後會有幫助，強調對歐美市場感樂觀。

收入方面，今年1月至4月纜車門票人均消費，受全景纜車及水晶纜車帶動，按年上升27%，較2018年上升32%。昂坪市集人均消費按年上升25%，亦較2018年輕微上升4%。董沛銓表示，全景纜車自推出以來大受歡迎，今年旅客人數較去年同期上升160%。全新10部全景纜車將於今年第4季陸續抵港，預計於12月起逐步投入服務，有望進一步增加纜車門票收益。

除纜車外，昂坪市集會繼續舉辦不同季節限定的主題活動，包括即將展開的「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」 活動，屆時會有多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，及多啦A夢1:1造型雕塑等。此外，又計劃把市集原有的與佛同行展館，改造成以歷史故事為背景的主題展區，融入影片播放、展覽，及互動等元素，冀打造全新教育和文化旅遊地標，預計今年下半年推出。董沛銓透露，將會革新市集商戶組合，特別是餐飲業，希望引入本地美食商戶，又會深化與大澳的聯繫，推廣大澳深度遊吸客。