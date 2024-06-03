全面撤辣後　政府指樓價升2%　非住宅物業交投進一步下跌

政府在2月底發表的財政預算案提出樓市全面撤辣。財金官員今日(3日)指撤辣後，樓價在3月至4月期間微升2%，但由於外圍環境仍然複雜，非住宅物業市場在第一季仍然疲弱，交投進一步下跌，售價和租金則維持偏軟。

財金官員在立法會財經事務委員會交代最新的經濟狀況，按目前全球和本港經濟的發展情況，維持早前估計全年經濟增長介乎2.5%至3.5%之間，8月中會再公布政府對全年經濟增長的最新評估。

政府指香港經濟在今年第一季錄得溫和增長，實質本地生產總值上升2.3%；服務輸出在今年第一季繼續顯著增長8.4%；香港整體貨物出口在今年第一季上升6.8%；私人消費開支在第一季上升1.0%。

自樓市全面撤辣後，政府指住宅物業市場氣氛明顯改善，成交相對活躍樓價有所回穩。政府指送交土地註冊處註冊的每月平均住宅物業買賣合約總數由1月至2月的2,926份上升至3月至4月的6,261份，高於2019至2023年期間的每月平均4,700份，整體住宅售價在1月和2月內下跌3%後，在3月和4月合計回升2%。4月的住宅售價仍較2021年9月的高峯低22%。與此同時，整體住宅租金在今年首4個月期間幾無變動。4月的住宅租金2019年8月的高峯低7%。

然而，由於外圍環境仍然複雜，非住宅物業市場在第一季仍然疲弱，交投進一步下跌，售價和租金則維持偏軟。

隨着內地經濟增長加快，加上中央自4月下旬起公布一系列優化內地與香港金融市場互聯互通的措施，政府指恒指反彈，在5月24日收報18,609點，較2023年年底高9.2%。股市的平均每日成交額由去年第4季的910億港元上升至今年首4個月的1,025億港元，至於5月份截至5月24的平均每日成交額則為1,424億港元。

政府又指恒指在5月31日收報18,080點較去年底高出6.1%，首4個月日均成交額接近1,250億港元，較去年第4季上升12.7%，5月日均成交額則進一步上升至1,398億港元。

對於經濟增長，該官員指今年首季經濟按年溫和增長2.7%，是連續第5個季度實現正增長。近期部分數據顯示經濟表現大致維持正面，4月日均訪港旅客上升至11.3萬人，在內地勞動節5日長假期共有76.6萬內地旅客人次訪港，較去年同期高22%。4月整體商品出口貨值按年顯著上升11.9%，反映出口表現繼續改善。但在上周五公布的4月零售總銷貨價值，按年顯著下跌14.7%。

政府展望香港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長，隨着接待能力繼續恢復，政府大力推動城市經濟，訪港旅遊業進一步復甦，應該會支持服務輸出。若外部需求繼續向好，貨物出口也會進一步改善，但需要留意地緣政局可能會繼續帶來不確定性，又指儘管市民的消費模式轉變帶來了挑戰，但就業收入增加、股市回升，以及政府多項提升市面氣氛的措施應該有助消費。