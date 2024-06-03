壹傳媒違國安案　因黎智英抱恙身體抖顫　審訊押後明日續審

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，因其中主審法官之一李運騰需處理泛民初選案裁決，因此在上周四（5月30日）及周五（5月31日）休庭兩天。審訊原本今（6月3日）在西九龍法院（暫代高院）重新開開。不過，由於黎智英身體不適，法庭決定將審訊押後。

這宗審訊今踏入第87日，控方原本會繼續播片指證黎智英。黎智英有到庭。惟辯方律師指，黎身體抱恙，身體抖顫，昨日（6月２日）看過醫生，處方了必理痛。法官最終決定將審訊押後，暫定明天繼續審訊，視乎黎的身體狀況而定。

在早前播放的黎智英受訪片段中，黎智英表示2019年7月，曾先後跟美國前副總統彭斯及國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持香港。黎坦承自己是「攪事者」，不諱言期望美國會制裁中國官員，包括凍結資產。黎智英亦曾在線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」中，與「末代港督」彭定康、天主教香港教區前主教陳日君等對談。節目中，黎曾指控中央政府隱瞞新冠疫情 ，呼籲繼續抗爭，並強調國際支持十分重要，否則香港會變「一國一制」。黎又揚言自己永不認罪。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

翻查記錄，黎於本案第13日審訊，已揭露患有眼疾，需接受手術，據了解，黎所患眼疾為視網膜靜脈阻塞，此病多由高血壓引起，黎入獄後曾被診斷出有高血壓，懷疑眼疾與此有關。黎早年亦曾公開承認患有糖尿病，亦被揭懷疑患上腦退化症，密密前往中環一間診所接受舌針治療，近年來身體亦亮起紅色警號，2021年，黎於獄中被診斷出高血壓及牙痛問題，2022年服刑期間更曾確診新冠肺炎，需到院所醫院內隔離，未能親自出席同案的管理聆訊。黎早前被拍攝在囚室外的散步，明顯外形消瘦，膚色黑黝，容顏憔悴，理了一個接近光頭平頭裝的他更顯老態。

案件編號：HCCC 51/2022