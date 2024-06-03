環保署推減廢回收約章　參與私樓可獲派指定垃圾袋

參與《約章》的住宅處所可獲免費提供指定垃圾袋。

垃圾徵費無限期暫緩下，環保署推出《減廢回收約章》，推動私人住宅住戶培養廢物源頭分類的習慣，參與的住宅處所可獲免費提供指定垃圾袋，署方亦會協助申請免費回收桶等減廢回收的技術支援。

環保署今日(3日)表示，《約章》正邀私人住宅的物業管理公司、業主立案法團或居民組織參加，參加約章的私人住宅處所須承諾會致力在大廈範圍內，設立及維持適當和便利的回收系統，方便居民回收紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒、廚餘等回收物，並交予可靠的回收商妥善處理。

私人屋苑亦須備存各類回收物的運送紀錄、舉行宣傳教育鼓勵住戶進行源頭減廢和乾淨回收，以及定期向住戶公布季度性回收數據，以提升回收物管理績效。環保署會於網上公布參加約章的屋苑或大廈的名單，並頒發減廢回收證書和標貼以作表揚。

環保署的「綠展隊」則會向參與處所提供減廢回收的技術支援，包括申請免費回收桶、提供有關回收桶供應商、回收物收集服務、乾淨回收的宣傳教育資訊；協辦減廢回收推廣活動等。

署方亦會向於11月30日前成功參加約章的住宅處所提供免費提供指定袋，每戶每月20個，為期半年，以鼓勵住戶善用回收設施和透過使用有限數量的指定袋減少垃圾棄置量。