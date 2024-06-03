批少數人不禮貌待客損港形象　港府推好客運動籲社會行多一步

店舖服務態度差為人詬病，港府推出「好客之道」運動，推動全社會熱情對待旅客。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(3日)在運動啟動禮上表示，本港除了要發掘豐富旅遊資源，開拓多元旅遊產品外，做到「無處不旅遊」之餘，亦要宏揚熱情好客的精神，提升服務質量，令本港「最佳旅遊目的地」的金漆招牌擦得更光亮。

楊指出，過去不少旅客受到不禮貌的對待，形容該小部分的害群之眾破壞本港形象。當局年初已開始討論好客之道的工作，推動社會各階層積極參與。旅發局上周亦已於相關業界舉辦預展，分享最新工作，又指業界反應正面，會配合推出各種活動。局方又透露，旅發局會推出新的宣傳片，鼓勵大眾「行多一步，好客之道」，期望人人只要做多一點點，旅客會被熱情所感動，改善在港的旅遊體驗。

被問到如何評核運動成效，楊表示推動「好客之道」為長期工作，「不只做3個月、5個月」，短期難有具體指標。他提到好客精神並沒有硬表現，只是「行多步」，旅客不會介意職員有不鞠躬，或許一個笑容、問候，按客人需要特別照顧等，客人便能感受到職員的真誠及熱誠。

楊又說，若留意到店舖服務較惡劣，局方會主動了解情況，並提供所需協助及提供建議，期望社會「無論以前做得不夠好，便做好點；以往做得好的，便行多步再做好點」，相信市民未來在街上消費時能感受到轉變。局方又提到，是次運動為毋須特別撥款，旅發局會動用現有資源推動計劃，而稍後運輸業亦會加入運動，各自利用資源宣揚好客之道。