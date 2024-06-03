7年撥逾3億推動垃圾徵費　環保基金稱港人減廢意識有提升

環境及生態局下的「環境及自然保育基金」過去7年撥款逾3億港元，予多個團體試驗及宣傳垃圾徵費。但徵費在正式推出前卻仍問題處處，並被「暫緩」實行。基金回應指宣傳難以接觸所有港人，重點是能令參與港人的減廢意識大增，強調仍有不少人支持推行垃圾徵費。

30年歷史的環境及自然保護基金自成立至2012年期間，港府先後6次注資共約17億港元，並在2013年額外注資50億元作為種子基金，運用投資回報讓基金得以持續支援社區環保及自然保育項目。基金委員會主席鄭錦鐘表示，基金過去撥款予機構舉辦逾7,000個環境及自然保育項目，包括學童教育、社區走塑及廚餘回收等，推動市民身體力行實現低碳生活，形容成績輝煌。

不過，對於垃圾徵費最終被無限期「暫緩」，被質疑基金資助的相關項目效果不好。鄭錦鐘回應指，基金資助的項目落地不會接觸全港700多萬人，亦有部分市民「左耳入右耳出」，或未有參與。他認為最重要的是項目參與人的減廢意識大大提升，又指仍有不少人支持垃圾徵費，強調基金所資助的項目已達一定成績。

鄭又表示，基金批出資助後，相關機構需每日提交指標，交代廢物回收量及接觸戶數等。至於未來是否會繼續資助團體宣傳或試驗垃圾徵費，他則表示暫未有相關討論。

此外，港府在基金30周年啟動禮上表示，隨着氣候變化範圍廣泛迅速，且不斷加劇，世界各地對環保工作的投入有增無減，港府亦全力按照淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢的策略，目標在2035年將碳排放總量，由2005年的水平減半，在2050年達致碳中和。他強調，要成功達致碳中和目標，不能單靠政府，而是要匯聚社會各界智慧和力量，亦鼓勵大眾身體力行實踐低碳生活。