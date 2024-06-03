外借流動電腦計劃逾6.6萬學生受惠　撥款資助將延長3年

新冠期間，學校通過運用各種電子工具和混合教學模式，做到「停課不停學」。優質教育基金撥備了15億港元於2021/22學年起，推行為期3年的撥款計劃，資助學校購買流動電腦裝置供有經濟需要的學生借用；並為學生提供可攜式無線網絡路由器及流動數據卡。立法會文件中表示，計劃推出以來，共有約810間學校參加，至今受惠學生超過6.6萬名。有見計劃取得巨大成效，原定於本年8月底完結的計劃將延長3年至2026/27學年，以便有充足的時間收集更全面的數據，規劃支援有經濟需要學生使用科技學習的長遠措施。

另外，優質教育基金撥備5億港元推行「電子學習配套計劃」，合共22個項目已於2023/24學年初展開，內容包括學與教工具、資源分享及評估平台。項目會運用創新科技如大數據和人工智能等，提升多個學科的學與教效能，並會開發適性化學習平台，利用數據分析，提供即時反饋，以照顧學生多樣性，培養學生自主學習的能力。

當局續指，會與受款機構保持緊密接觸，透過實地考察、受款機構所提交的進度報告、參加相關的分享和推廣活動等，監察各項目的進度，並適時給予建議和支援，以促進項目順利進行和發展成果。預計於2024/25及 2025/26學年，各項目的成果將陸續發布給本地學校使用，以提升各學科的學與教效能。