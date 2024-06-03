好客運動啟動　旅發局推宣傳片　古天樂體驗優質服務

港府「好客之道」運動今日啟動，旅發局晚上推出一套新的「做多一步 好客之道」宣傳片，首支宣傳片(零售篇)開首，先由藝人古天樂說出「今時今日嘅服務態度，點樣先足夠？」隨後古天樂已身處鞋店，手持一隻波鞋，售貨員主動上前協助，問到「是不是想試一下那雙鞋？」

古天樂要求試鞋後，售貨員想多一步，指該鞋款偏小，因此同時拿了正碼及加大半碼鞋給古天樂試。結果大半碼的鞋更適合古生，令古生感到窩心，帶出影片主旨「做多一點點，今時今日，就是要這些！」新一輯宣傳片將涵蓋餐飲、零售和交通業3大篇章，以鼓勵大眾市民做多少少，熱情接待旅客。

另外，教育局今日向全港中小學發通告，鼓勵各學校配合 「好客之道」運動，進一步透過校本學習活動令學生重視「禮貌」，指學校可按校本情況參考和使用旅發局以提升香港好客之道和旅客體驗為主題而推出的宣傳資料。

局方鼓勵學校透過學生手冊、校規、周會、早會、不同類型典禮、德育或成長課、班主任課、生命教育課、各科目的課堂、不同的課外活動等。通告亦提供與禮貌相關的教學資源，例如於初小的常識科/小學人文科教授《論語》孔融讓梨故事，以及高中旅遊與款待科教授客務關係及服務手冊等。局方又要求學校10月前填寫紀錄表，檢視校內與禮貌相關的學習活動，以便局方了解學校推行禮貌活動情況。