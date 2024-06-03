初選案47泛民被控顛覆國家　戴耀廷等5人6.25作求情

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，當中包括被指是始作俑者的戴耀廷等31名被告於早前已承認控罪。餘下16名被告則不認罪，經審訊後，其中14人於上周四(5月31日)被裁定罪成，需還押侯判。據司法機構網頁顯示，法庭已安排於6月25日聽取認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，以及被裁定罪成的吳政亨的求情，預計需時3日。

本案由國安法指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡主審。47名被告當中，包括戴耀廷、黃之鋒、毛孟靜、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、劉澤鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉共31人承認控罪。

至於餘下的16名被告則不認罪，包括梁國雄、黃碧雲、林卓廷、陳志全、何桂藍、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、柯耀林、吳政亨及楊雪盈，經審訊後，除劉偉聰及李予信被裁定罪名不成立，其餘14人則被裁定罪成。控方早前已表明會就脫罪的2人提出上訴。本案47名被告同被控於於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

案件編號：HCCC 69,70/2022