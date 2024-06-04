6.15起普通列車升級為高鐵　往來京滬行車時間減半　

政府指高鐵原本往來紅磡至上海站、北京西站的普通速度列車將會升級，引進高鐵、臥鋪設施，列車會在6月15日開通，新的臥鋪列車將會品質升級，列車的座位數目增加至600個，行車時間縮短一半，到北京只需12小時，這些夜發朝至的設施，旅客能在列車上過夜，方便快捷，節省一晚酒店費用。

新的列車班次會在最受歡迎的周末時間開出、即逢星期五、六、日、一開出。而高鐵網絡和服務會不斷增強。由6月15開始，高鐵會開設往來湖南省的長途線，新增6個站點，直達張家界、鳳凰古城等，也會增加短途站的班次，每日往返廣州東站的列車會增加6班、福田站的會增加9班、深圳北會增加13班，現時高鐵香港段直達的站點數目增加至78個，增幅接近80%，班次也由疫情前的每日166班增加至最少200班，增幅超過20%。今年頭5個月，高鐵每日平均接載7萬人次，較疫情前增加一半。

政府又指列車採用高鐵的一地兩檢模式，且擴大列車的覆蓋範圍。已經指示運輸及物流局以及港鐵公司做好宣傳，在今日會公布有關詳情。政府表示各界要共同推廣好客之道，讓香港成為廣受歡迎的好客之都。