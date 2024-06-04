香港與北京上海下周六起　開行夕發朝至高鐵動臥列車

中國國家鐵路集團有限公司周二（4日）發布消息，下周六（15日）起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至，令人員往來更便利。

國鐵集團客運部負責人介紹，北京西至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車經京廣、廣深港高鐵運行，其中D909次列車自北京西站晚上8時13分開車，翌晨8時47分抵港；D910次列車自香港西九龍站晚上6時24分開車，翌晨6時53分抵京。上海虹橋至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車經滬杭、杭深、廣深港高鐵運行，其中D907次列車自上海虹橋站晚上8時15分開車，翌晨7時29分抵港；D908次列車自香港西九龍站晚上7時49分開車，翌晏6時45分抵達上海。

該負責人表示，此次開行高鐵動臥列車是對原有北京西、上海與香港紅磡站間普速直通車的提質升級，列車設備設施更先進，每列車過境席位增至600多席；並由原普速直通車始發、終到站「兩地兩檢」通關模式，改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行「一地兩檢」，而且通達範圍更廣泛，同時由原普速直通車的隔日開行改為高鐵動臥列車的周五、周六、周日、周一開行模式。鐵路部門提醒，京港、滬港高鐵動臥列車車票將於周三（5日）中午12時起開售，旅客可通過鐵路12306網站、車站售票窗口、自動售票機等渠道購買。