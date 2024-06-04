端午金多寶今晚開售　$10一注獨得獎金高達5000萬

巨額獎金六合彩今晚開售！馬會公布，六合彩端午金多寶攪珠將於本周日(9日)舉行，該期攪珠將有3,800萬港元金多寶，若市民以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬港元。而近期端午金多寶攪出次數最多的數字為30，其次為10，幸運兒多以複式獎券中獎。

根據馬會統計數據，近12次的端午金多寶中，「30」號共攪出過5次，次數最多，其次是「10」號，被攪出4次。而今年度6個金多寶中，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，今年包括3月30日的復活節金多寶，9個號碼複式運財獎券(半注)；2月14日的新春金多寶，12個號碼複式運財獎券(1注)、8個號碼複式運財獎券(半注)。

另外，市民若有8個心水號碼，可選擇以每注5港元「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140港元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5港元「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

是次端午金多寶獎券今晚(4日)發售，在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(9日）晚上9時15分，攪珠將於同日晚上9時30分舉行，原定本周四(6日)的攪珠將不會舉行。