料10名苦主向JPEX民事索償　議員促盡快完成調查

去年9月證監會公布虛擬資產交易不平台JPEX涉嫌詐騙，事隔9個月後首次有人入稟區域法院追討賠償。議員吳傑莊今日(4日)指此舉是事件是里程碑，料將陸續有其他苦主透過民事訴訟索償，呼籲執行機構盡快完成調查，配合受害人以法律途徑討回資產。

有關的索償，是虛擬資產交易平台集團及相關人等共7名被告，昨(3日 )遭2名受害人追討24萬泰達幣(約185萬港元)。吳傑莊指案件牽連好大，逾2,600人報案，涉款約16億港元。他指約有10名苦主計劃民事索償，又預料如索償成功，賠償金額將參考當事人「入金」的數額。他希望政府加強推動相關法例和政策，在監管和虛擬資產發展上取得平衡，同時也要加強宣傳和公眾教育。

他預料有關索賠的贏面好高，然而勝訴是一回事，能夠順利討回損失的資金，仍有待裁定誰負承擔賠償責任，然而執法部門的調查工作仍在進行中，進展甚微，未能為受害人成功追回損失款項。因此他希望執法部門盡快完成偵緝，將騙徒繩之於法，並將搜獲 的資產凍結，配合受害人透過民事訴訟成功追回資產。

受害人能獲多少賠償，吳傑莊指需視乎興訟人數目和凍結資金的規模，理論上逾早入稟，能追討的金額會較高，因此他相信陸續有苦主透過民事訴訟的途徑索償，呼籲執法部門須加緊調查進度。