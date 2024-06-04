壹傳媒違國安案續播片　黎智英曾表明希望美方制裁及懲罰中方

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，原本昨日（3日）在西九龍法院（暫代高院）續審。但由於黎智英抱恙，身體顫抖，審訊押後至今日（4日）繼續。辯方資深大律師指，黎智英身體狀況好轉，可以繼續受審。控方繼續播片，顯示黎智英曾表明，希望美國制裁及懲罰中國。

審訊踏入第88日。甫開庭，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻指，黎的身體狀況好轉，形容對方感覺好多了。法官則提醒，如果黎智英感到不適，可以即時通知法庭。控方繼續播放與案有關的片段。

2020年6月，黎智英跟美國神父Robert Sirico線上對談。黎智英說，當初成立《台蘋》，是想為香港《蘋果》提供保護。黎又說，國安法破壞法治；沒有法治，香港將失去國際金融中心地位。對於美國前總統特朗普曾威脅，要就新冠病毒散播開去一事，杯葛及懲罰中國政府，黎智英形容實屬好事，並指新冠肺炎下，中國經濟低迷，特朗普應趁機改變中國，拯救世界。黎智英不諱言，希望美國扮演領導角色，抗衝中國，並向中國實施制裁及懲罰。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022