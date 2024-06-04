京滬直通車下周六改用高鐵　往北京票價1248元人民幣起

下周六首班由西九龍站開往北京的高鐵列車，將於上午11時20分開出。

自下周六(15日)起，往來北京、上海與香港的直通車，將升級為高鐵動臥列車，並以「夕發朝至」的模式行駛。根據高鐵售票網站12306顯示，下周六首班由西九龍站開往北京西站的高鐵列車，將於上午11時20分開出，晚上7時30分抵達，車程約8小時；單程二等車票1,248元人民幣，一等票1,997元人民幣，商務票則3,895元人民幣。目前商務票已售罄，一等票尚餘不足20個位。

至於下周六首班由西九龍站前往上海虹橋站的高鐵列車，將於11時38分開出，晚上7時25分抵達，車程約7.5小時。單程二等車票946.5元人民幣，一等票1,514元人民幣，商務票3,042元人民幣；12306網站顯示，目前一等票和商務票均已售罄。

有市民支持新安排，認為乘飛機涉及來往機場的車程，以及較繁複的通關程序，改乘高鐵將能節省時間，未來有機會試搭。有內地旅客表示，城際直通車改用高鐵後，行車時間縮短約一半，將更方便出差。有市民認為，飛機航程始終較短，故會繼續選乘飛機來往兩地；相信高鐵更適合退休人士或時間充裕的乘客，又指臥鋪能讓旅客更舒適出遊。