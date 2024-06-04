港大副校暫任安排再惹校政風波　港府責成教育局跟進

港大出現校政風波，校長張翔的反對下，港大校委會仍大比數通過7名副校長的暫任安排。政府表示，已了解相關港大內部問題，已責成教育局跟進了解及匯報，港府又指，港大屬於香港一所成功的大學，社會期盼校方會有良好的管理。而教育局早前曾表示不會介入事件，8間教資會資助大學屬按法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會和校務委員會作為管治決策單位。

另外，在爆出委任副校風波後，港大校方一直未有就事件作出回應，亦沒有更新學校網頁的主管人員簡介頁面。事隔一星期，港大於今日(4日)更新學網頁，首席副校由王于漸轉為任詠華，副校整體人數增至9人。不過，港大校長辦公室網頁並未有更新，首席副校長仍為王于漸，亦未加入暫任新副校的資料。

港大校委會上周二舉行會議，突然通過多個暫任安排，包括將現時暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸變為副校長(大學拓展)，以及將副校增至7人等，但安排並非由負責大學人事安排的校長張翔提出。有消息更指張翔點名批評校委會主席王沛詩在會議「突襲」，加入審議多名副校長人選程序，繞過既定做法，表明事前並不知情，更揚言要徵詢法律意見，甚至司法覆核推翻任命副校的決定