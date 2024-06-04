新界掃私煙檢5700萬元貨拘集團骨幹　鐵皮場「百鳥歸巢」集中儲存

因應煙草稅增加，香港海關加強打擊市內的私煙儲存和分銷活動，在上周三(5月29日)於葵涌及元朗展開反私煙行動，成功搗破2個大型私煙儲存倉庫，檢獲1260萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,700萬港元，應課稅值約4,200萬港元，並扣查2輛涉案車輛和拘捕1人。

調查人員指，海關早前透過深入調查，鎖定一個活躍於新界區的私煙集團，至上周三下午，關員發現該集團的成員從葵涌打磚坪街一工廈單位，將私煙搬運到停車場的2輛貨車上，於是採取行動，突擊搜查相關單位，並當場檢獲約130萬支懷疑私煙，拘捕一名37歲男子。關員其後押解該名男子搜車，再在貨車上搜出約110萬支懷疑私煙。

海關相信，被捕男子是集團骨幹成員，負責運送該批私煙，並且為涉事單位的承租人。經跟進調查後，關員於同晚搜查一個位於元朗丹桂村的鐵皮場，並在場內起出約1,020萬支懷疑私煙。

行動中，海關發現涉案私煙涵蓋13個不同品牌，估計不法分子是透過不同海路及陸路的走私渠道，將該批私煙走私到港，再使用「百鳥歸巢」的方式，將它們集中儲存於上述鐵皮場。其後，不法分子將私煙重新包裝，透過不同的包裝物料及收藏手法，將它們改頭換面，例如偽裝成鞋或紙巾等，再推出市場銷售；另外，私煙經重新包裝後，會被分批儲存在不同地方，企圖減低被查獲所造成的損失。

人員續指，走私集團覷準該鐵皮場位置隱蔽及偏遠的特點，意圖逃避海關的偵查。初步調查顯示，該鐵皮場只是運作約2個星期，估計該批私煙主要是供應本地市場，當中有3成是「白牌煙」，另有3成可能會經由海路或空運方式，運送至煙草稅更高的海外其他地區銷售，例如澳洲及新西蘭等，惟實際去向未明。

海關已將相關貨物資料交予海外的執法部門作出跟進，以堵截該批私煙出口，相信今次行動已對私煙集團造成嚴重打擊，海關會繼續調查私煙來源和去向，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。