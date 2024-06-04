首季增過百宗HIV個案　患者近8成為男性

衞生署衞生防護中心公布近期人類免疫力缺乏病毒(愛滋病病毒，HIV)及愛滋病(AIDS)感染情況。今年首季中心接獲105宗感染愛滋病病毒新增個案。83男22女。其中61人透過同性或雙性性接觸受感染，24人透過異性性接觸受感染；餘下20宗因資料不足暫時未能確定傳播途徑。

愛滋病(AIDS)個案方面，首季新增24宗，其中11宗透過同性或雙性性接觸受感染，11宗透過異性性接觸感染，餘下兩宗個案因資料不足，傳播途徑暫時未明。最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。

衞生防護中心表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。他又提到，終生的抗愛滋病病毒藥物治療，適用於所有愛滋病病毒感染者。感染者如能透過治療，持續抑制病毒至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到等於傳不到」。

發言人又提醒，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。市民除了可透過政府網站及熱線預約接受免費、不記名的愛滋病病毒抗體測試外，亦可於政府網站訂取自我檢測套裝，並於全港多個提取點領取。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。