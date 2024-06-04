女警涉超市偷食物表證成立　被告稱患抑鬱症忘記吃藥

一名休班女警被指在去年7月，於屯門一間超市偷竊共值逾160港元的食物，包括豆腐、通心粉和金菇等。該女警其後被控一項盜竊罪，她否認控罪，案件今(4日)於屯門裁判法院開審。控方舉證完畢後，裁判官黃國輝裁定案件表證成立。被告自辯稱患有嚴重抑鬱症，至記憶力欠佳。她亦因其孖生兒子在案發時段生病，忙於照顧下忘記吃藥，在離開超市時忘記身上有貨物，並否認有偷竊意圖。

40歲被告黎美芬，報稱任職公務員，居於屯門。據悉，她已被停職。她被控於2023年7月26日，在屯門時代廣場北翼2樓惠康超級市場偷竊一包餅乾、一包通心粉、一盒豆腐、一支飲品、兩個奇異果、一包豆、一包金菇、一包青椒及一包粟米，而上述物品為牛奶有限公司的財產。

承認事實指，被告在案發當日下午約5時於涉案超市，到不同貨架拿取貨品並放進其藍色環保袋內，沒有付款便離開。涉案超市的女經理譚樹彩供稱，她在被告離開時追出店舖把其截停，並在環保袋中搜出涉案物品。被告自辯稱，她任職水警已有約9年，並自前年8月起確診抑鬱症，需持續服食藥物。案發時她的兩名約1歲大孖生兒子持續嘔吐和發燒，她為了照顧兒子而停止服用有睡意的藥。案發當日早上家傭告知她的兒子再發燒，保險經紀亦指幼子的醫療保單有問題，她提早一小時下班，並到超市買餅乾予兒子，當時並沒有使用超市購物籃及購物車。

案件編號：TMCC 2381/2023