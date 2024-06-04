JPEX詐騙案首例　兩苦主入稟區院　追討逾185萬港元

去年9月證監會公布虛擬資產交易不平台JPEX涉嫌詐騙，事隔9個月，首次有人入稟區域法院追討賠償。兩名人士昨（3日）入稟區院，向JPEX等人，追討共超過24萬泰達幣。司法機構暫未排期聆訊。

兩名原告Chan Wing Yan（音譯陳穎恩）及Lee Sung Him Herbert（音譯李順謙），第一至第六被告依次為「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」、「WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED」、3個區塊鏈錢包地址的持有人、場外交易所「Coingaroo」總經理趙敬賢。第七被告為任何透過實施、協助、參與，導致兩名原告將資產轉移給上述6名被告的人。

入稟狀稱，去年7至8月，陳穎恩參加由網紅林作舉辦的虛幣講座，以及閱讀林的信息及帖文後，相信JPEX為持牌及可信的虛產交易平台，陳穎恩遂以她及李順謙名義，在JPEX平台開立帳戶並存入虛幣，包括從另一虛幣平台「幣安」存入約6,220泰達幣。陳又用林提供的邀請碼，在場外交易所「Coingaroo」買入泰達幣。另在趙敬賢指引下，以現金或轉帳185萬港元到趙的銀行帳戶換取等值泰達幣。

入稟狀續指，去年9月13日，證監會發聲明指，JPEX無牌及沒申牌照後，JPEX便以高昂手續費限制用戶提幣。同日陳發現3個帳戶的錢包地址內金額，在未獲授權下被轉走。原告指首4名被告及第7被告違反受託人責任，要求法庭聲明5名被告以信託形式，分別為兩原告持有約5.1萬泰達幣及逾19.5萬泰達幣，要求被告重組或償還以上資產，或承擔為兩名原告討回以上資產的責任，以及追查以上資產下落，或是作出相應賠償。原告另要求法庭禁止眾被告或其員工處理以上資產。原告另提供替代方案，包括要求趙敬賢歸還逾185萬港元。

案件編號：DCCJ2977/2024