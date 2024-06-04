內地新個人遊城市業界訪港　游走文化景點　稱港人熱情好客

內地近日新增8個「個人遊」訪港城市，相關旅遊業界等一行40人考察團來港5日，到訪中環街市、大館及迪士尼等景點。他們指感受到香港中西文化薈萃的特色，又指維港港海景對他們最吸引。適逢港府昨日推出「好客之道」運動，他們稱這兩天的服務人員很熱情，形容顛覆過去對港人的認知。

旅發局迎接新政策下安排首個業界團到訪多個景點，包括漫步中環，參觀中環街市、大館、香港迪士尼樂園、海洋公園，乘坐山頂纜車到訪凌霄閣、坐開篷巴士遊港九。

受訪的3名業界均稱3天的考察收穫豐富，深度了解具有內涵及魅力的香港。西藏旅投旅遊服務執行董事張騰洪表示，在中環街市見證過去全港最古老的街市，搖身一變售賣各種飲食、商品；亦在大館了解該建築物的文化歷史。

甘肅蘭神國際旅行社總經理劉曉春則指，昨天在運動用品店購物，亦品嘗到地道小食，整體購物愉快。她特意提到店員均很友善、熱情，例如會主動協助其登記會員優惠；迪士尼工作人員亦在機動遊戲前主動詢問怕不怕，令她很感動，形容「顛覆過去的認知」，但她呻行程的購物時間不足。她又說本港中西文化薈萃對內地人很吸引，而維多利亞港景色、香港故宮等均對住在內陸城市的人極具吸引力。

黑龍江天馬國際旅行社副總經理黃寧提到，哈爾濱往返香港直航啟航後，來港只需5個小時，毋須先飛深圳，在當地過夜才來港，加上個人遊開放後，更有助增加哈爾濱人來港的意欲，能「說走就走」，近日受到很多查詢，較早前增加大約20%，尤其個人遊旅客，一般打算來港3至4天。