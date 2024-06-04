遭債主申解凍資產用作還款獲批　曹貴子自稱「很大機會破產」

康宏環球全資附屬康宏財務，於2018年入稟高院民事控告商人曹貴子及一批被指與曹有關連的個人及公司，指被告在決定利用康宏放貸及收購公司時處理不當，令康宏蒙受巨額損失，因此向被告索償逾7.1億港元。上訴庭在2020年下令凍結曹貴子超過7.6億港元。兩家公司同年入稟高院向曹追討逾3億港元，向高院申請解凍曹貴子部分資產以執行判決。高院今（4日）頒判詞，批准有關申請。判詞透露，曹貴子不諱言自己債台高築，無法償還，很大機會即將面臨破產。

據法官高浩文今日頒下的判詞透露，2018年3月，兩家公司Best Grade Limited及Early Light Industrial Company Limited (旭日實業有限公司)，向曹貴子借追討3.09億港元。同年12月，因曹貴子沒有抗辯，判曹敗訴。2024年4月，原告申請更改傳票，希望解凍曹貴子部分資產以執行判決。

法官平衡各方論據後，同意更改申請，不作訟費命令。判詞另透露，曹貴子曾入稟額外證據，顯示他有資不抵債，自己顯然無法債還債項，若有償權人入稟向法院申請破產，他很大機會在不久的將來被頒令破產。

案件編號：HCA 399/2018