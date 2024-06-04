高鐵京滬動臥列車通宵班次明起開售　臥鋪最平878元

港鐵公布，由本月15日起，高鐵香港段逢周五至周一，新增來往香港西九龍站與北京，以及上海的動臥列車通宵班次。相關車票明日(5日)正午12時，在12306綫上票務平台、12306手機App、車站票務櫃位、售票窗口及售票機等各售票渠道開始發售。

車票方面，香港西九龍站至北京西的票價分3種，二等座為937港元、動臥上鋪1,031港元、動臥下鋪1,163港元；若在周日出發則調高至介乎937港元至1,448港元。至於香港西九龍站至上海虹橋的票價分5種，由二等座至高級動臥下鋪，票價介乎682港元至1,821港元；其中動臥上鋪票價878港元，屬最平臥鋪車票；若在周日出發，票價則調升至介乎682港元至2,128港元。

港鐵表示，由本15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。至於行車時間，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分，壓縮至約12小時30分及約11小時。港鐵表示，京港、滬港間實現「夕發朝至」，香港與內地人員往來將更加便利。

翻查目前的日間高鐵行車時間，由西九龍站前往北京西站，全程需時8小時10分；至於由西九龍站前往上海虹橋站，全程約7小時47分。換而言之，如果乘客乘坐動臥列車，前往北京要多花約4小時20分，前往上海者則多花約3小時13分。