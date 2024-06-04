政府分階段擴大性罪行查核範圍　惟未能涵蓋海外紀錄

政府希望將性罪行定罪紀錄查核機制的範圍分階段擴展至涵蓋自僱人士、志願工作者及所有現有僱員。

政府希望將性罪行定罪紀錄查核機制的範圍分階段擴展至涵蓋自僱人士、志願工作者及所有現有僱員，立法會保安事務委員會今（4日）討論有關安排，有議員詢問部分性罪行未有納入能夠查核的紀錄，亦有議員關注查核機制能否查看國外性罪行紀錄。也有議員表示每年大學的迎新營即將開始，是否可以要求搞手提供相關證明。

政府指自查核機制於2011年12月推出至2024年4月，共收到超過61.9萬宗新申請及13.6萬宗續延申請；而自動電話查詢系統亦收到超過72萬個查核結果的查詢。而在考慮擴大查核範圍時，當局會先要確保在電子系統設備及人手和資源有限的情況下，查核機制能有足夠的承受能力。

針對計劃實施階段，政府指第一階段為於2024年第四季先將查核機制範圍擴大至涵蓋「準」自僱人士，其後再擴展至志願工作者及所有現有僱員；待第一階段實行後，我們會參考相關經驗，考慮於2025年年底前將查核機制範圍擴大至所有志願工作者；待第一及第二階段運作暢順後，我們會將查核機制範圍擴至最大以涵蓋所有現有僱員及自僱人士。

而網上申請平台將由2024年第四季起推行，屆時公眾可透過網上平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度、繳交申請費用；查核申請的有效期亦會由現時18個月延長至36個月，從而減少申請人因查核申請有效期已過而需重新申請或續延申請的次數。

議員吳傑莊詢問文件附錄在列的性罪行紀錄是否足夠，因部分罪行，未有納入附表中，以及網上發布兒童色情物品等罪行有否納入。當局表示列表罪行會不時檢討，目前正在檢視法改會在2019年對刑事罪行條例有關的性罪行作出建議，將來會視乎情況更新附表。

議員陳沛良詢問機制能否查核外地的性罪行，又指系統在24年9月可以處理21萬宗申請，但23年10月底新申請有58萬宗，詢問新系統能否處理，以及質疑為何需要僱主證明書才能申請查核。當局表示由於機制涵蓋本地，而法例不能涵蓋外國，他補充指新申請數目2023年為6萬多，六十多萬的申請為多年的總數，相信系統如能處理21萬相信足夠，而查核需要僱主證明書，是為了避免濫用，稱如利用紀錄作其他用途很危險。

議員周文港表示每年大學迎新營即將開始，是否可以要求相關搞手提供證明，當局表示迎新營某程度上是義工服務，計劃的第二階段應可涵蓋此情況。

另外，議員葛珮帆建議政府盡快研究查核包括已失時效的紀錄，而查核需要付費，但她指義工只是義工，詢問隨着使用更多電子方法申請，費用是否能下降。當局表示機制應平衡更生需要，認為暫時維持已失時效是合適做法，但會不時檢討，而機構可考慮幫忙支付義工的申請費用。

針對是否應公開性罪犯資料，當局表示每個社會私隱看法不一，如現時將全港曾犯過性罪行的名單公開，相信整體社會未必能接受，認為現階段用「已失時效」方式處理，是比較好的平衡點，日後亦會不斷檢視。