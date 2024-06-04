去年整體吸毒人數按年升3%至5500人　可卡因為最常被吸食毒品

被呈報的吸毒者人數在2014至2023年下降近40%，而在2021年和2023年份別略為回升6%和3%，即由5363人升至5500人，而21歲以下青少年當中，可卡因於2023年取代大麻成為最常被吸食的毒品。立法會保安事務委員會今（4日）討論有關事宜，有議員表示年輕人吸毒和朋輩影響關係最大，甚至在網上可以以「點心紙」形式購買，當局表示會採用源頭打擊、情報主導方式打擊販毒活動。

針對被呈報的21歲以下青少年吸毒者，政府指人數在2023年下跌了11%，即由744人降至659人，而2023年被呈報吸毒者的平均年齡為40歲，2022年則為39歲，他們首次吸毒的平均年齡維持在19歲。

被呈報吸食的毒品種類方面，2023年最常被吸食的是海洛英，其次為可卡因及「冰毒」。可卡因自2022年起超越「冰毒」，成為最常被吸食的危害精神毒品。在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，可卡因於2023年取代大麻成為最常被吸食的毒品，其次為大麻和氯胺酮(即「K仔」)。毒齡方面，首次被呈報吸毒者的毒齡中位數由2019年的5.7年下跌至2022年的4.3年，但在2023年回升至6.0年。

至於相關立法程序，政府指2024年3月聯合國麻委會作出決定後，政府建議，就把兩種物質，即異丙基依托和溴唑侖和18種前體化學品納入管制範圍的需要諮詢相關持份者，包括禁毒常務委員會和相關業界，得到業界支持，目標是於2025年上半年或之前刊憲。

議員葛珮帆表示年輕人吸毒和朋輩影響關係最大，甚至有介紹電話、點心紙可以購買毒品，詢問當局如何杜絕網上購買毒品的情況，又指很多戒毒中心較為殘舊，詢問有何資助措施。當局表示會繼續在社交媒體、交友程式投放廣告，並偵查有關活動，而政府將會增加資源，讓資助的戒毒中心改善服務，如有需要，他們也可申請禁毒基金。

議員吳傑莊詢問21歲以下的青少年吸毒者當中，可卡因取代了大麻，成為最常用被吸食的毒品的原因為何。當局指聯合國發現近年全世界可卡因的供應量增加，香港因而有機會增加，執法部門會採用源頭打擊、情報主導方式打擊販毒活動。

另外，當局強調健康校園參與的中學數目2023至24年度為237間，因此並沒有減少參與的中學數目；而禁毒基金自1996年成立以來資助了約2360個項目，涵蓋預防教育及宣傳、戒毒治療和康復，以及研究工作。截至2024年3月，總資助額逾25億元，而禁毒基金結餘為39億元。