中国海洋石油特約：新屋邨淪垃圾崗　房署Hea做恐惹禍

房屋問題是本港老大難的「頑疾」，市民輪公屋輪到脖子也長，就怕千等萬等最終等到的公屋還是不如理想。《東呼即應》最近便收到一位大埔富蝶邨街坊的投訴，指隨着屋邨第二期今年陸續入伙，很多裝修的垃圾放滿在樓宇之間的空地。有居民指垃圾兩、三天才會清理一次，即使向房屋署反映也無人理會，擔心影響衞生。區議員表示，積聚建築垃圾情況比較嚴重，已要求管理公司解決問題。

《東呼即應》團隊曾到富蝶邨實地視察，發現垃圾堆積問題相當嚴重，連出入的大門口空地也有廢料堆到半個人那麼高，好比落後地區的垃圾山。居民莫先生表示，垃圾堆積情況嚴重，塞得很多也沒人清理，已有跟區議員和打1823(政府一線通)投訴，反映問題；居民譚先生亦表示，管理處的清潔可以是「無了期」，有人指兩、三天都沒清理，即使曾致電管理處，但管理處亦無人理會，看到這麼多垃圾堆積，亦曾見有老鼠出沒。

不過，「屋邨驚現垃圾山」其實也並非首次，《東方日報》早於2021年11月報道過「白田邨層層垃圾山處處埋炸彈」，該邨因為重建後新入伙，部分居民又是將裝修廢料，胡亂棄置樓層電梯大堂，甚至連逃生門也被阻塞，有關亂象一而再重演。

大埔區議員胡綽謙表示，觀察到主要有人在晚上棄置建築垃圾，大埔富蝶邨剛剛入伙，由於有8座樓宇同時入伙，故晚上積聚建築垃圾情況比較嚴重。他又指現時邨內有很多地方的工程仍然進行中，故很多情況下未完成建築程序，未必能夠做到像駿洋邨般方便棄置大型垃圾區域的設計，並且需要一些管理措施保障邨內交通暢順，才方便垃圾車以至夾斗車順利夾走垃圾。胡建議管理公司應控制車輛進出流量，看看有何方法讓夾斗車順利進入，甚至可能叫執法部門協助疏導交通。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源則表示，防老鼠其中重要一環就是環境防治，要做好環境衞生，把沒用的東西處理掉。而富蝶邨累積這麼多紙皮箱，第一隱憂就是老鼠，通常是溝鼠或長尾老鼠，加上如果垃圾每天晚上都在，老鼠就容易有地方棲身。而且較潮濕的地方亦會惹來那些溝渠蟑螂，像是美國蟑螂在這裏孳生、紙皮箱也很容易形成一些跳蝨。