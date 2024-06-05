旅發局邀國際龍舟健兒來港較勁　傳統節慶活動吸引強隊精英

作為年度端午盛事，香港旅遊發展局（旅發局）與中國香港龍舟總會（龍舟總會）合辦的「2024香港國際龍舟邀請賽」，本月15日及16日再度於尖東海傍上演。其實這項世界知名的龍舟競渡大賽，上世紀七十年代起已舉辦，見證龍舟賽事規模、參賽隊伍數目，歷年都有增長，更由單純體育競賽，發展成集競技、推廣傳統、娛樂的國際級盛事，龍總及旅發局可謂功不可沒。

今年，旅發局繼續將賽事升級，承6月端午節慶推出一系列活動，包括6月8日起於尖沙咀星光大道設置多個消暑美食檔及全新LINE FRIENDS打卡熱點；及6月10及15日在灣仔分別上演端午節主題無人機及海上煙火表演，讓市民旅客欣賞龍舟比賽同時，又透過美食、打卡等多種方式體驗濃厚節慶氣氛。

自2016年起接任龍舟總會主席的鍾志樂，致力推廣和普及龍舟運動。他憶述，龍舟競技最早追溯至香港開埠初期，當時划龍舟屬漁民消閑娛樂及祈福活動，漁民深信龍舟有靈性，龍舟划過的水又稱「大吉水」，寓意吉祥，而划龍舟後可祈求風調雨順、漁獲豐收，保祐漁民身體健康。故龍舟文化對漁民來說，極為重要。

到60年代，被冠以「漁民之父」的花維路，先將這項漁民習俗與賽事二合為一，成為龍舟賽雛型。但要數到將龍舟運動登上世界舞台，鍾志樂表示，時任香港旅遊協會（現稱旅遊發展局）執行董事John Paine與時任香港漁民聯會主席、有「龍舟賽之父」稱號的黎國駒，兩人絕對是靈魂人物。他稱，兩人攜手於1976年成功籌辦「香港國際龍舟邀請賽」，來自日本長崎的隊伍受邀與9支本地隊伍同場競渡，從此掀起龍舟運動現代化、國際化及規範化的序幕。

經過旅發局、龍舟總會不斷推廣宣傳，國際龍舟邀請賽如今已演變成世界級體育盛事，吸引超過170支來至世界各地的強隊來港競逐，今屆亦有多支內地及海外勁旅參賽，包括新加坡、泰國、菲律賓等。鍾志樂表示：「對各地運動員來說，能夠參加『香港國際龍舟邀請賽』是夢想，運動員都認為，於賽事中勇奪殊榮，可被視爲世界頂尖健兒。」他補充說，在旅發局支持下，「香港國際龍舟邀請賽」得以在維港舉行，讓世界各地的健兒在參與刺激的賽事期間，亦能感受維港天際線的獨特魅力。而且本地鮮有體育賽事能於維港舉行，賽事選址極具標誌性。

自「香港國際龍舟邀請賽」1976年首次在香港舉行後，環球龍舟好手均視此為一年一度的國際盛事。龍舟總會透過提供訓練班，提高參賽人士的比賽水平，同時將比賽距離定以500米為「標準龍」作賽，令這項體育賽事更規範化。鍾志樂直言，香港龍舟賽事的水平已成為國際指標，不少外國教練、運動員均有來港取經，成功將這項本地運動推廣至海外，蜚聲國際。

龍舟競賽愈來愈受旅客歡迎，在旅發局大力推廣下，「香港國際龍舟邀請賽」已成為一項集運動與旅遊文化於一身的盛事。旅發局積極於賽事加入各式娛樂元素，營造更濃厚節慶氛圍，豐富市民旅客的節慶體驗，例如曾於毗鄰比賽場地的尖沙咀百週年紀念公園，舉辦「啤酒暢飲樂園」，並於場地附近設各式藝術及打卡裝置等，讓市民旅客觀賞刺激賽事外，亦能一站式吃喝玩樂，盡享節慶假期。

今年，旅發局繼續全方位升級市民旅客體驗。整個端午節慶將有四大精彩活動。頭炮於6月8日登場，尖沙咀星光大道進駐多個消暑美食檔及LINE FRIENDS全新打卡熱點；6月10日及15日，灣仔分別有端午節主題無人機及海上煙火表演；，以迎接6月15日、16日一連兩天年度盛事「香港國際龍舟邀請賽」壓軸上演。

今屆比賽有多達4,000名運動員參加，鍾志樂預料眾健兒的親友亦順道來港打氣，從而帶動更多訪港旅客，形容「香港國際龍舟邀請賽」已發展成一項成熟體育產業，有效促進旅遊經濟。