公務員統一加薪3%　楊何蓓茵：須考慮政府財政狀況

行政會議通過高、中、低層公務員劃一加薪3%，然而有關決定低於早前公布的薪酬趨勢調查淨指標，亦遜於去年中、低層公務員的加薪幅度，但仍高於基本及整體通脹率1.7%及2.4%的全年預測。

公務員事務局局長楊何蓓茵今早(5日)在電台節目表示，決定整體加幅時已綜合考慮6大因素，包括社會經濟狀況、政府財政、物價上漲幅度及工會意見等。她重申當局亦要考慮政府財政狀況，薪酬調整是認可公務員的工作，希望整個薪酬調整提升公務員士氣，並顧及財政狀況及照顧購買力，整個社會經濟增長下，公務員亦可受惠。

楊何蓓茵亦承認目前財政狀況，難以做到淨指標水平，當局希望維持公務員團隊士氣，認為劃一屬合適做法。她又指，明白低層公務員淨指標較高，有較高期望，以往當低層淨指標低於中層時會劃一，過去31年當中，有18年低層跟隨中層加幅，多年來，低層淨指標與跟隨中層淨指數加幅比較，低層加幅累加已有15%，不會與私人市場相差太遠。

公務員辭職比率雖由2022/23年度2.19%的高峰，回落至2023/24年度1.65%，但空缺率仍超過10%。楊何蓓茵指，公務員在人手短缺下，仍做了很多新工作，包括「拚經濟」、應對緊急事故等，認為同事的表現應該獲認可，為提升士氣，各層級公務員都應該加薪。