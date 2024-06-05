小一派位揭盅83.7%獲派首三志願　家長急撲位憂叩門削加大競爭

本年度小一統一派位結果，將於今明兩日(6月5日及6日)透過郵遞方式通知家長。今年有19,204人參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共16,083人，佔約83.7%，較去年82%略增；而自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為92.2%，亦較去年的91.2%微升。惟仍有不少家長到心儀學校叩門。傳統名校油蔴地天主教小學有家長早上9時已到場遞表，於荃灣區居住的陳女士的兒子獲派第三志願的學校柴灣角天主教小學，特意早上前來油天叩門，她更表示油天是她最心儀的學校，除了校風及教學質素等原因外，丈夫亦是這間學校畢業，故希望兒子亦能入讀，另外亦已到其他數間學校叩門。

陳女士續指，平時亦有替兒子報英文拼音班、中文班及跆拳道等才藝班，每月花費約8至9,000港元，並有與他練習面試的對答等，不過就沒有特別加操英文能力等，「都唔想畀佢咁大壓力，自己梗係希望佢得啦，但隨緣啦，太大壓力對小朋友都唔係咁好。」她亦表示對兒子有信心，「希望得啦。」

從事中醫藥的家長楊先生今年經高材通來港，因香港教育較好亦安排小朋友在香港入學，更特意搬到較多學校的九龍居住。楊先生今日到油蔴地天主教小學，他表示油天排名比較高，是心儀的學校。而即使來年轉為小班教學，叩門名額較少，但亦有信心，「在內地的話寶寶還是可以的。」而且適應力較強，相信能適應香港的快節奏。

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示去年收到200多份叩門申請，預計今年的情況亦相若，她續指今年轉為小班教學，叩門位有所減少，大約只有5個，預料競爭會因而加劇。對於今年滿意度再創新高，余佩琴認為是人口下降的結果，學位充足下家長入讀心儀學校的機會亦有所增加，並預料情況會持續。另外，她亦透露今年收到大約90份高年級的插班申請，當中70多份是內地學生。學生離校方面，余佩琴指自2019年至今約有100多個學生退學，以高年級學生為主，約7成是移民離港，亦有部分是轉到直資學校就讀及搬屋到其他區分。