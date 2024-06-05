港零售市道低迷　業界冀提高內地旅客免稅額度難關

由於內地旅客改變消費模式，打擊本港零售業。香港零售管理協會指業界正處於艱難時期，零售額顯著下跌，而港府近日積極向中央爭取提高5,000元人民幣訪港內地旅客免稅額，協會認為此舉有助帶動內地旅客的購物意欲，對現時低迷的香港零售市道非常重要，又希望內地可加碼推出更多惠港措施，協助業界度過難關。

面對市民和旅客消費模式轉變帶來的挑戰，該協會指香港零售市道再次進入非常艱難時期。今年4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌14.7%，只錄得296億港元，低於2022年4月疫情期間的水平，也相信情況會持續一段時間。

隨着內地個人遊城市增加至59個，相信會逐步增加過夜客，該協會認為長遠對旅遊、零售、餐飲和酒店等發展帶來禆益，若在增加個人遊城市的同時，能提高內地訪港旅客的免稅額，兩項措施將可產生聯乘效應，相信假以時日，不單令經濟效益倍增，更可令內地各項惠港政策收更大成效，達致經濟效益最大化。

協會又指在這市場調整和轉變的關鍵時期，零售商正面對收入與營運成本不相稱的困境。業界衷心希望中央可加碼推出更多惠港措施，協助香港的旅遊、零售、餐飲及相關業界度過難關。