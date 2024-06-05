受訪者不滿公僕表現　靈活變通評分最低　勤政為民排尾二

行政會議昨日(4日)同意本年度高中低層公務員劃一加薪3%。最新的民意調查結果顯示，雖然受訪者對公務員的滿意度輕輕微上升，但僅得2.87分，仍處於不滿意的水平，而在14項工作表現及能力評分中，靈活變通包尾僅得2.70分，尾二是勤政為民，只有2.75分。

香港研究協會在5月23日至6月4日成功訪問了1014 名18歲或以上市民，以了解市民對公務員表現的意見。

薪酬趨勢調查委員會早前公布今年公務員高中低層調薪淨指標介乎百分之4.01至5.47，44%受訪者認為加幅「過高」，表示「適中」的佔32%，「過低」的佔12%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔13%，調查機構認為上述結果反映較多受訪者認為公務員薪酬加幅不應跟隨薪趨調查結果。

民意調查評分機制，以1分為非常不滿意，2分為不太滿意，3分為一半半，4分為比較滿意，5分為非常滿意計算，調查結果顯示，公務員隊伍的整體滿意度評分為2.87分，較去年升0.13分。

在14項工作表現及能力的滿意度方面，調查結果發現，雖然大多均按年上升，但在9項工作表現評分中，勤政為民評分最低，只有2.75分；排尾二是責任感，冇.82分，處事公正有2.86分，而工作效率有2.88分，當中推動香港人融入國家發展大局一項則下跌0.11分，跌至2.91分。

至於5項能力的滿意度方面，危機應對下跌0.11分至2.82分；靈活變通最低分，只有2.70分；國際視野有2.78分；溝通協調有2.85分；專業水平有2.98分。

針對有關調查結果，調查機構呼籲政府建立更加科學、規範的公務員考核、培訓、監督制度，以提升公務員隊伍的專業素質和服務能力。