壹傳媒違國安案續播片　黎智英與英政客聯絡促國際制裁中港

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（5日）在西九龍法院（暫代高院）續審。控方繼續播片，顯示黎智英在國安法生效前後，一直跟多名英國政客聯絡，部分人提倡制裁中港政府。另外，黎智英曾指示下屬，希望英文版《蘋果日報》會以報道內地新聞為主。

審訊今日踏入第89日，控方繼續播放從黎智英手機取得的片段，包括「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Roger）、英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），透過WhatsApp或Twitter（現稱X）傳給黎智英的片段。當中在2020年5月，羅傑斯跟英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）線上對話，奧爾頓勳爵提及，自己有份簽署由「末代港督」彭定康發起聯署聲明，譴責國安法，並於2019年來港，監察區議會選舉。他會繼續發聲支持香港，呼籲香港人用和平方式抗議。期間，羅傑斯形容現時是香港的黑暗時期。

另外，羅傑斯在另一段受訪錄音中說，國際應採取實際行動，例如向北京或港府施行制裁，謂外界過往對中國太軟弱。此外，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）亦有傳送片段給黎智英，內容關於對華政策跨國議會聯盟。控方亦播放一段取自黎智英Twitter 帳戶的片段，顯示美國時任總統特朗普形容黎智英是勇敢的人，又謂香港的自由已被奪去。

接着，控方播放一段黎智英在2020年5月，傳給本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏的一段錄音，長約15分鐘。黎智英說，希望英文版《蘋果》可以編採內地新聞為主，包括維權人士新聞、損害內地人權的事件，另包含香港的專題，冀能填補《南華早報》沒有做的新聞。本案另一認罪被告、壹傳媒前行政總裁張劍虹亦有參與討論，張建議找尊子畫漫畫諷刺內地，這樣可以令版面「生鬼啲」。同月，黎智英傳語音訊息給李兆富（筆名利世民），黎說開了Twitter 帳戶，預期追蹤人數會愈來愈多，希望李兆富請桑普等人，除了定期寫文外，可每日給他一句句子，讓他放到Twitter 帳戶。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022