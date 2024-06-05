售賣冒牌藥物及化妝品　搗3店舖及1倉庫拘5人

香港海關早前接獲舉報，指市面有人以低價供貨或出售懷疑冒牌中成藥及化妝品，經深入調查及商標持有人協助下，人員於昨日(4日)展開執法行動，搜查旺角3間零售店舖及1個位於火炭的儲存倉庫，成功檢獲約5,100件懷疑冒牌貨物，總市值約62萬港元。行動中，人員以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕3男2女(28至90歲)，當中包括3名店舖負責人及員工。他們已被扣查，海關不排除有更多人被捕。

海關指，涉事冒牌貨物仿真度高，一般市民難以辨別，惟不法分子為求減低製作成本，冒牌貨物外觀特徵仍與真貨有多處差別，例如藥物說明書的紙質較差、厚薄不一，部分藥物樽底紋路質感較粗糙，樽身的商標印刷亦較為模糊，部分藥物的批號數字印刷位置亦與正貨不同。海關已將有關貨物送往檢測中心，以檢驗是否內含對人體有害的成分。

海關相信不法集團利用新界地區儲存貨物，再透過「行街銷售員」以低調、打游擊的方式，將冒牌貨物樣版帶至市區零售店面兜售獲取客源，以減低被偵破的風險，相信行動成功搗破一個冒牌貨物供應商。海關呼籲市民購買藥物時光顧信譽良好的店舖，而商戶於採購貨物時亦應小心謹慎，切勿觸犯法例。