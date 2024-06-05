3層應急機制推行3個月　校方轉介醫管局優先處理個案168宗

去年，全港中小學向教育局匯報的學生懷疑輕生個案仍然高企，並創過去5年新高，更有調查顯示1.3%的學生在過去12個月內曾試圖輕生，情況引人關注。社福議員今日（5日）在立法會口頭質詢當局推出的3層應急機制成效和宗數，並建議政府有系統地，在每年透過問卷等方式識別高危學生，並用個案經理形式跟進。

教育局局長蔡若蓮表示，因應2023年學童為輕生的個案有上升趨勢，政府通過跨部門合作，由2023年12月至今年12月，推行以學校為本的3層應急機制，學校通過第一層校內跨專業團隊優先照顧和輔導較高風險的學生，初步識別較脆弱的同學，以及留意是否出現警告訊號，如有需要，學校可以安排較高風險的學生透過篩查工具，進行初步的精神健康篩查，團隊會優先為有較高風險學生展開跟進服務。

她又指教育局在2023年12月，為中小學舉辦守門人網上訓練課程，約有1,000名學校人員報名參加，教育局在本年初額外舉辦40多場培訓課程和工作坊，約有2,200名學校人員受惠。

針對第2層應急機制方面，她指如學校經第1層應急機制的識別和介入後，認為有需要尋求額外支援，可向社署統籌的校外支援網絡隊伍尋求協助，而截止本年3月，外援隊共接獲69宗轉介個案，教育局也和社署合作，安排外援隊由今年2月起到訪150間中學，舉辦精神健康活動；第3層應急機制方面，校長可以轉介有嚴重精神健康需要的學生給醫管局，如情況緊急，醫管局會優先處理個案，截止本年3月，共接獲168宗校長轉介個案，以及75宗校長電話查詢，當中緊急個案佔3%，半緊急個案佔40%。另外，針對《4R精神健康約章》，在上月截止日期前報名參與約章的學校數目及百分比分別為340間、34%。

教育界議員朱國強表示，學校簽署約章很容易，但如何落實則會影響成功，而有意見是現時中小學催谷的文化、過分比較的情況相當嚴重和普遍，香港課程量過多和教育升學制度高度競爭，詢問會否考慮作出改變。蔡表示近年不斷提供優化課程，如整體小學課程增加彈性課時，而考試壓力方面也作出很多改善，如提供生涯規劃。

圖說

全港中小學向教育局匯報的學生懷疑輕生個案宗數高企。