指調薪3%與薪趨淨指標打對折　華員會批不應因財赤壓低加幅

公務員事務局局長今日(5日)約見多個公務員工會，就今年公務員酬薪調整交換意見。香港政府華員會秘書長蔡冠龍在會面後，指政府公布的公務員加薪幅度，高、中、低層公務員都感到失望，尤其是基層同事，認為3%的加幅同淨指標5.47%幾乎打了一個對折，同期望有落差，雖然追得上通脹，但無助生活水平提升，明日(6日)華員會將提交反建議予公務員事務局，冀轉交行政會議參考。

至於加幅如何才算合理，蔡指華員會內未有統一意見，冀今晚開會商量之後，得出公務員同社會都受益的方案，但他強調薪酬趨勢指標具參考價值，無論加薪幅度劃一與否，每一層都希望超過3%，不少基層同事更希望有5.47%的加幅，畢竟基層公務員月薪多是2萬港元以下，即使5.47%亦只是加數百港元，若果達不到，生活水平難免受影響。

蔡續稱，明白政府須按基本法要求，量入為出，亦理解到財赤情況，然而同一時間，公務員職位空缺高達2萬，同事工作量增加，況且政府推出的新措施不少，若沒有足夠人手，難有良好執行效果。他認為不應因財赤而壓低公務員加薪幅度，否則會影響人才加入，難以填補公務員辭職或退休所留下的空缺。