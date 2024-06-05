議員憂超算中心供電不足　政府指部門協調達高效能

本港創科發展緩慢，適合用作較高端數據中心的物業，包括可支持人工智能發展的超算中心的物業，嚴重供不應求，議員謝偉銓今（5日）在立法會大會上提出相關口頭質詢，多名議員關注有關超算中心的供電問題，要求當局提供一定的協助。

謝偉銓指香港建設營運高階中心，其建築費 、電費等成本高，有關發展很需要政府協助，而當局回應的均是2012年提出的工作，建議創科局和環境生態局溝通，確保足夠穩定電力建設高階數據中心。

另一議員洪雯同樣指出，香港土地貴、建築費用貴及電費貴，建議考慮內地選定特定數據中心 ，進行託管超算服務。議員陳健波則要求為穩定電力，建議當局設專項供電，並提供優惠。議員鄧飛關注政府在2012年推出措施，鼓勵工廈部分改作數據中心用途，但改造工廈是否足以提供大供電量。

當局回應稱，認同電力是數據中心發展重要的成本考慮，會通過不同科技做節能，達致高效能，也會與不同部門及公營機構商討有何方法協助。至於改建工廈在已發展地區，公司也會選擇合適的工廈作發展，促進組也會協調。