縮短貓狗「檢疫監」　研究工作進入最後階段

為方便管理，香港目前規定所有超過五個月大的狗隻均須植入晶片。不過目前本地的條例下，有關晶片為AVID制式，而內地與海外國家普遍的ISO制式則未受認可，令外地狗隻入境或本地狗隻出境均需要額外植入晶片。有議員提出書面質詢，向政府查詢會否考慮更改現行條例認可的晶片制式。另外，從部份高危地區進口的貓狗目前需要接受約4個月檢疫期，政府早前就表示正研究以其他檢疫方式，減少檢疫時間。議員就關注目前有關工作進度。環境及生態局局長謝展寰表示，計劃明年修訂有關狗隻晶片條例，引入ISO格式晶片；而減省貓狗檢疫時間的研究工作亦已進入最後階段，將盡快推出有關安排。

謝展寰指，目前的AVID格式晶片品質及可追溯性受國際認可，其他國家及地區亦有使用。他又指，為狗隻額外植入ISO晶片，並不會影響狗隻的健康；不過考慮到現時內地及不少國家、地區普遍使用ISO晶片，政府正積極研究引入該晶片，將會諮詢持份者，並計劃在明年內修訂《狂犬病規例》，以落實有關安排。

至於貓狗出入境方面，謝展寰表示，從狂犬病風險較高或不明地區進口的貓狗，現時要接受最少120天檢疫。政府正探討以注射預防狂犬病疫苗、進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，縮短從檢疫期的可能性。有關的研究工作已進入最後階段，下一步會探討執行細節，包括與相關地區商討安排，目標是盡快推出有關的檢測安排。