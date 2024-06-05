劃一加薪3% 　香港公務員總工會：未必完全公平

對於行政會議同意公務員高中低層劃一加薪3%，香港公務員總工會主席馮傳宗今日(5日)在電台節目中指薪酬趨勢調查數字好清楚，明白淨指標非唯一因素，但是去年市場低層淨指標有5.47%，劃一未必完全公平，高中低層指標各有不同，薪酬調整應該呈現有關情況。

馮傳宗指公務員流失及聘請困難並非今天的事，2年來情況一直沒有改善，估計薪酬差距與市場已拉開4%至5%，他認為這是涉及管治而並非只是公務員本身利益問題，因為牽涉整體穩定性，公務員隊伍作為骨幹，為市民提供服務及支持特首工作，當局需要考慮能否招聘到合適人才，並給予事業前途發展機會。

香港高級公務員協會榮譽主席、特區政府公務人員聯會主席李方沖對加薪幅度表示失望，理解財政負擔及其他因素，但認為至少要跟隨薪趨指標，因為是經過詳盡及仔細調查的真實數據，覆蓋各行各業及大中小企業。

針對有人力資源顧問指私人機構未必有3%的加幅，淨指標亦並非唯一因素。馮及李均認為人力資源公司不明白有關情況，數據反映滯後數字。李指公務員並非逆市加薪，低層加薪是反映私人機構都有加薪，搶人情況都顯見，加幅高於通脹算是可以接受，政府亦應想更多方法吸引年輕人加入，尤其是新制公務員福利與私人市場比較，不是優越好多。