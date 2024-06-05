今年上半年流感嚴重個案26宗 　當中20宗無打疫苗

季節性流感高峰期持續，有呼吸系統科專家預料本港冬季和夏季流感季節有可能緊接出現，並呼籲高風險群組盡快接種流感疫苗。有議員今日(5日)在立法會口頭質詢當局涉及兒童感染流感的嚴重個案宗數、死亡個案宗數及死亡率，並建議政府的「香港兒童免疫接種計劃」納入流感疫苗。

議員陳學鋒質詢當局回覆指在2023/2024年度各項計劃內，全港共接種超過185萬劑流感疫苗，較2022/23年度增加約20%，創歷史新高，而流感病毒會不斷變異，在世界衞生組織公布北半球地區建議流感疫苗採用的病毒株品種後，製造商才可準備疫苗生產，政府一般會在每年10月開始季節性流感疫苗接種計劃，該批疫苗一般在翌年7、8月到期，因此他呼籲「早大唔好遲，10月最合時」。

當局指在過去3年，因新冠疫情採取的各項防疫措施，因此流感數字非常低，嚴重個案接近零，死亡個案在2020至2022年基本為零，而2024年上半年嚴重個案和新冠疫情前差不多，大部分嚴重和死亡個案均未有接種流感疫苗，2024年上半年，26個嚴重個案內，20個沒有接種疫苗。

在兒童免疫接種計劃方面，他指目前接種計劃針對12種特別的傳染病，季節性流感則每年要接種，而季節性流感疫苗，科學委員會每年會檢視流感疫苗接種的科學證據，以及流感情況，所有6個月至未滿18歲的兒童和青少年，均被納入優先組別，合資格人士可以選擇到公營或私家診所，即中免費或受資助的疫苗，政府會透過疫苗學校外展計劃，為學童提供流感疫苗接種，今年全港約有70%的中學、95%的小學、80%的幼稚園和幼兒中心參與外展計劃。

當局又指2023/2024年度，兒童及青少年接種了超過53萬劑流感疫苗，接種率為53%，而公共衞生演練最近在2023年11月進行，主要測試相關部門處理，由外地傳入個案以及本地出現傳染病的應變能力等。

議員陳凱欣指流感個案即便沒有生命危險，但很多病人在流感高峰期到急症室就診，導致「逼爆急症室」，詢問會否考慮使用流感治療車、流感疫苗車，當局表示政府有不同計劃推動疫苗接種，而所有私家醫生會提供疫苗接種計劃，因此暫時未有計劃做疫苗接種車，又指急症室服務壓力方面，醫管局每次在長假期前，事先有相當多準備，呼籲市民如是流感輕症，盡量不要去急症室服務。

議員周文港強調新冠並沒有離開社區，現時每周仍能錄得1,000多宗，因此壓制新冠死灰復燃非常重要，他指公私營診所不能為18歲以下兒童接種XBB疫苗，詢問當局會否將他們納入接種計劃。當局表示新冠疫苗主要預防重症和死亡，而暫時對高風險群組的定義不變。

另外，議員黎棟國詢問會否加強噴鼻式疫苗的宣傳。當局指學校和家長對於噴鼻式疫苗的需求不高，而為避免造成混亂，一間學校僅能選擇其中噴鼻式或注射式疫苗，其中幼稚園只有4分之一要求用噴鼻式疫苗、小學為9%、中學為7%。當局又指政府在2022/2023年，採購22,500劑噴鼻式流感疫苗，有5,100劑疫苗棄置，遠高於注射式疫苗。