的士車隊制度設懲處機制　未達標者或被取消牌照

政府宣布引入的士車隊制度，並計劃發出5個或以下的士車隊牌照，申請期剛於上月底結束，預計下月公布申請結果。有議員關注的士車隊制度有否制訂懲處機制，運輸及物流局回覆稱，若車隊持牌人未有維持適當的車隊服務，運輸署可隨時委派公職人員進行研訊；若研訊確定車隊持牌人的表現未達標準，署方可對其施加懲罰，包括取消其車隊牌照等。

運輸及物流局表示，車隊持牌人須在其牌照有效期內，維持適當且具效率的車隊服務，包括須遵從法定要求、車隊牌照的條款及條件，以及運輸署依法給予的指示。運輸署亦會密切監察的士車隊的營運，並對車隊持牌人的表現作中期評估，以決定是否批給延長牌照期的申請。

同時，在牌照期內，若署方有理由相信車隊持牌人未有維持適當的車隊服務，可隨時委派公職人員進行研訊；若研訊確定車隊持牌人的表現未達標準，署方可對其施加懲罰，包括取消其車隊牌照、暫時吊銷其車隊牌照一段期間、更改其車隊牌照（例如有關牌照期或車隊旗下營運之的士數目），以及取消或暫時吊銷個別車隊的士之車隊的士證明書，即有關車隊的士不得在車隊旗下營運。

在的士車隊制度下，車隊持牌人必須提供手機程式、網頁和電話熱線，供乘客預約車隊的士。當局表示，在的士車隊投入營運時，運輸署會推出一個專頁，列出各個車隊的網頁或二維碼連結，以便乘客可以一站式搜索不同的士車隊的預約方法。此外，所有車隊的士必須提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼和非二維碼的支付方式。當局期望，的士車隊可為業界起帶頭和示範作用，鼓勵更多的士司機引入電子支付方式；政府沒有備存有關已安裝電子支付系統之的士數字。

當局又指，自「蘭桂坊的士大使計劃」在今年4月5日推出至今，已協助超過7,000名市民及遊客乘搭的士。當局稱，有關計劃成功加強乘客和的士司機之間的溝通，減少雙方因為言語不通或不了解的士收費準則而引起的誤會，亦有效加強對不法的的士司機的阻嚇作用；運輸署會繼續透過不同渠道提醒的士司機奉公守法。