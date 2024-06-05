政府引述坊間地產機構數據　指街舖空置率降低

本港經濟復甦不似預期，零售業面臨重大挑戰，多個商場均出現商户結業和退租情況。當局指根據坊間房地產服務機構的數據，街舖空置率由2020年第3季的18.3%，改善至今年第1季的6.6%，其中部分核心區，例如銅鑼灣和尖沙咀，更低於6.6%。

當局指已推出多項措施支援，包括中小企融資擔保計劃下推出的百分百特別擔保產品，為中小企業提供特惠低息貸款，截至3月底已批出近190億港元貸款，超過6,000間零售企業和近5.3名僱員受惠。當局亦有推出中小企業市場推廣基金，並推出數碼轉型支援先導計劃。

議員江玉歡指零售業受各方面影響，貸款等措施難幫助他們逃出生天，認為當局應仔細研究零售業未來發展路向，提供更科學化建議。當局回應指已與商會安排多項會議，應對問題，認同老齡化、電子商貿等是大趨勢，當局正就電子支付幫助零售業界進行研究。

另一議員譚岳衡則指內地增加西北地區個人遊，即過夜旅客，該批人不同於廣東省，是過夜客，當局是否準備好，有甚麼措施增加他們在港消費，帶動發展。當局指已在各方面作準備，如當局推展禮貌運動等，又指香港旅遊業提供很好的服務，有國際水平，強調旅遊業界、旅發局、文題旅局會作配對，應付增加的旅客。