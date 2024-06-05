議員促發展離島旅遊　政府稱前南丫島石礦場將成休閒度假區

離島大嶼山有天然資源豐富，適合發展旅遊，一直關注該議題的議員葉劉淑儀今（5日）在立法會口頭質詢有關發發展島嶼旅遊。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，會把前南丫島石礦場發展為休閒度假和戶外康樂地帶，促進海島旅遊，由於發展需提升基礎設施，當局會考慮加入度假酒店、優質營地等住宿配套設施，以致底密度住宅，以增加項目的商業可行性，以及市場參與開發投資的意欲，並指年內會就發展方向，包括土地用途和發展模式提出建議。

楊又指通訊辦正推展擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，以及籌備透過資助，加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網絡基建設施，另外政府亦正推展改善碼頭計劃，完善離島配套。當局會繼續推動海島遊的發展、充分善用香港珍貴的「藍綠資源」，落實「無處不旅遊」的理念。

葉劉淑儀提及離島旅客住宿不足，而當局早前提出南大嶼發展，有7個度假屋，雖面積不是很大，但入住率不錯，建議當局進行改建，吸引遊客入住。當局回應指發展南大嶼生態旅遊推進時會有足夠配套，如住宿等。

另一議員陳月明指北都東部設計多個島嶼，有豐富外島資源，要求當局在交代發展該島嶼機遇與進展。議員陸頌雄則指出，發展島嶼最大問題是供電問題，當局會否考慮如東平洲在內地供電來港，或發展海上供電發電廠。

楊回應稱，旅遊角度有很多不同模式，部分不需要在島嶼進食、住宿等，但若有需要發展住宿，做多些景點，當局會基建上進行配合，會與環境生態局討論。