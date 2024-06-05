差估署揭逾3000宗違劏房租管　成功檢控個案平均罰1800元

政府計劃逐步取締劏房。自《業主與租客(綜合)條例》實施以來已有兩年多，差餉物業估價署截至今年4月底，共識別了3,226宗有關業主涉嫌違反《條例》的個案，至5月底則已成功檢控269宗個案，合計總罰款共逾49萬港元，即平均每宗個案罰款僅1,829港元。

房屋局今日(5日)回覆議員質詢時表示，截至今年4月底識別的3,226宗有關業主涉嫌違反《條例》個案中，有2,991宗為估價署從不同渠道主動識別出來的個案，其餘235宗屬投訴個案。而最新檢控數字顯示，差估署成功檢控的269宗個案，共涉及231名劏房業主，合計總罰款共492,010港元。除檢控個案外，差估署在徵得律政司意見後已就與表格AR2有關的1,435宗個案，向相關業主發出警告信。

對於早前政府成立的「解決劏房問題工作組」，局方指劏房問題錯綜複雜，關乎數以萬計家庭的福祉，因此取締不符合最低標準的劏房不是一個可以一蹴即就的短期目標；工作組在制定相關政策時，一方面會規定所有營運或出租的劏房應提供一個合理及安全的居住環境，另一方面則不可讓劏房戶因取締行動而流離失所，並同時會小心平衡相關政策對劏房租賃市場和租客的影響。