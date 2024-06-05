政府未統計網約車服務　的士兜路等執法不足10%

政府正就監管非法網約白牌車進行研究，最快7月中向立法會匯報。有議員關注，政府有否就網約車服務進行統計，包括市民對網約車服務的需求，以及的士業的載客量和生意額有否因此而下降等。運輸及物流局回覆稱，政府未有就相關問題作統計，強調對使用新科技或平台預約的士或持牌出租汽車持開放態度，惟必須合乎法規。此外，執法部門就的士濫收車費及兜路的執法數字，佔投訴個案不足10%。

網約車服務近年在世界各地興起，市民對點對點交通服務有一定需求。有議員關注，政府有否就網約車服務進行統計，包括過去3年有多少市民使用網約車服務、有否分析網約車服務的使用率及趨勢，以及市民使用網約車的原因和使用習慣。運輸及物流局回覆指，政府未有就相關問題作統計。至於過去3年，市民使用網約車服務，對其他點對點交通服務的營運影響，包括有否引致的士業的載客量和生意額下降等，當局同樣未有數據提供。

當局強調，政府知道社會十分關注非法出租或取酬載客活動及規管網約平台的意見。一方面，政府正檢視如何完善現有法例，更有效打擊有關非法活動；另一方面，亦正研究如何規管網約平台，以期只有的士及持許可證的出租汽車可透過平台提供服。現正就其他不同地方的經驗進行調研，最快今年中與立法會議員、業界及其他持份者溝通。同時，執法部門亦會繼續打擊非法載客取酬活動。過去3年，執法部門就非法出租或取酬載客個案，所採取的執法行動次數約80次。

此外，當局表示，過去3年，即2021至2023年，涉及的士的交通意外宗數，按年分別為4,153宗、3,632宗及4,585宗。至於性質較嚴重的投訴個案，過去3年，涉及濫收車費的投訴分別有108宗、152宗及340宗；拒載投訴有193宗、231宗及389宗；兜路投訴則有163宗、191宗及277宗。至於過去3年，執法部門就濫收車費的執法數字僅11宗、17宗及42宗，佔投訴個案約10%。就拒載的執法數字，有27、65及85宗，佔投訴個案約20%；就兜路的執法數字，過去3年則有11宗、13宗及13宗，佔投訴數字約6%。