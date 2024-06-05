認持雙刀揚言斬死17歲兒　五旬無業父續還押候判

一名男子去年4月涉嫌在秀茂坪順利邨家中，手持雙刀揚言要斬死反鎖浴室的17歲兒子，並把刀架於11歲女兒頸上，威脅如果執法人員進門便殺掉她。涉案男子今日(5日)在區域法院承認兩項刑事恐嚇、一項管有攻擊性武器及一項非法禁錮罪。法官押後至6月18日判刑，期間為被告索取精神及背景報告，被告續還押。

50歲匿名被告以英文字母「N.Y.C.」作代號。他報稱無業，患抑鬱症。控罪指他於2023年4月30日，在秀茂坪順利邨某單位，威脅男子X及女童Y會使其人身遭受損害，意圖使他們受驚。他另被控於同日同地，管有29厘米長的菜刀和24.5厘米長的廚刀，以及非法地禁錮女童Y。同意案情指，被告已婚，男子X及女童Y為被告子女，一家同住案發單位。

案情續指，2023年4月30日早上11時許，被告妻子在上班，只有被告和兩名子女在家。被告與妻子通電話，期間因金錢問題爭吵。被告之後指示X為他列印一些文件。X將自己反鎖在浴室內，並將被告的要求告知母親。被告得知後，用力拍打浴室門及責罵X，揚言要斬死X。Y看到被告到廚房取出兩把涉案刀具，被告持刀擊打浴室門約4次。X報案求助。約半小時後，執法人員到場，被告拒絕開門，並命令Y別開門，否則她會先死。執法人員破開大門鐵閘，被告見狀，隨即把刀架在Y頸上，威脅稱會殺死Y，過程維持約4分鐘，執法人員最後以胡椒噴霧制服被告。

案件編號：DCCC742/2023