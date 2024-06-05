推動本地漁農業發展　議員倡結合旅遊業　挖掘新經濟增長點

為推動漁農業發展，漁農界議員何俊賢今（5日）提出無立法效力的議員議案，希望「以新質生產力賦能漁農業發展」，如完善漁農副食品相關貿易及服務體系；亦有議員提出修正案，指漁農業可以協同旅遊業共同發展。

就漁農業的新質生產力發展，提出議員議案的議員何俊賢表示有港人北上消費希望尋找「味道」，如去中山食燒鵝，又指人才來港，都要提供優質生活，希望政府可以完善漁農副食品相關貿易及服務體系；協助內地優質漁農副食品「走出去」及國際優質副食品「走進來」；同時推廣本地漁農產品，打造國際漁農副食品交易平台，以幫助香港漁農業擺脫過往單一經濟增長模式，打造新經濟增長點。

旅遊業界議員姚柏良表示香港漁農業有深厚歷史，也是具備文化特色的產業，而旅遊吸引之處在於獨特的故事和體驗，認為旅遊業界能夠為本港農產品拓寬思路，可推動與旅遊業界共同發展具本地特色的休閒漁農業，並賦能漁農業。

議員李鎮強表示政府應鼓勵本地海產養殖業與旅遊業進行跨業發展，同時與內地沿海城市在冷凍倉儲、冷鏈運輸、零售、餐飲等方面合作，以協助和推動本地海產養殖業發展休閒娛樂、銷售等服務性第三產業。舉例指參考外國興建漁人碼頭的例子，舉辦具有特色的嘉年華活動，配合傳統漁港文化教育等。他又指香港可以善用本地魚產品，打造香港品牌的「預製菜」，將產品輸出至世界各地。