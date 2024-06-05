「屠龍小隊」案證人稱不清楚計劃　憂同謀者傷害自己或家人

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（5日）在高等法院續審。從犯證人彭軍壕續作供。盤問下，他坦言覺得同謀者吳智鴻是「癲」，一直想退出計劃。

彭軍壕今日續作供，控方完成主問，辯方開始盤問彭。彭供稱，案發當時父親任職警察，準備退休。2019年9月，彭軍壕到台灣「軍訓」，回港後至12月，他都沒有上班，吳智鴻有給生活費予他。行動日前一天，吳智鴻告知他整個計劃，但他不清楚細節。辯方問他是否覺得吳「癲㗎」，彭猶豫片刻後回答說「覺」。彭同意自己曾指，一直好想退出計劃，但擔心他若不參與，吳可能會找人殺了他或「搞」他家人。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023