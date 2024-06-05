港大校政風波後張翔首露面　與新副校同台未見芥蒂

香港大學再爆校政風波，校委會被指繞過校長張翔提出並通過多個暫任副校長的任命，港府更責成教育局跟進了解及匯報事件。港大今日(5日)舉行香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所首屆ESG論壇，張翔於風波後首次露面，同場更有新的任暫任副校長(商業)、經管學院院長蔡洪濱，兩人未見芥蒂，並有短暫交談，張翔更表現親切，而張翔出席整個論壇亦不時面帶微笑，心情不俗。活動完結後一行人便立即離去，未有回答現場記者提問。

而今次於發出採訪通知時，原先更列明校委會主席王沛詩會一同出席，並有與張翔同台的合影環節，不過在校政風波後，張翔與校委會關係令人關注，校方於6月3日再發採訪通知，王沛詩就從出席名單中消失，而最後有出現的蔡洪濱亦不在名單當中。

另外，今次校政風波當中，新的副校長任命名單亦有別於以往，是由校委會公布，而港大校方一直亦未有作出回應，並直至昨日(4日)才更新港大網站的「領導團隊」，但港大校長辦公室頁面卻未有作出更新，換言之港大網頁在同一時間有兩個版本的管治名單。