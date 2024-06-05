議員關注「個人遊」擴展成效　當局研究增加航空班次

「個人遊」計劃於今年3月6日擴展至青島市及西安市，有議員關注計劃成效。運輸及物流局回覆稱，計劃擴展後，青島每日平均訪港旅客人次由243增至339人次，增幅近40%；西安則由327增至420人次，升逾28%。至於來港方法，從機場入境的青島及西安旅客各佔23%及9%，與計劃擴展前相若。當局又指，本地航空公司已加強往來西安和青島的服務，並正積極研究和計劃開展往來香港和8個最新加入「個人遊」計劃下內地城市的航班。

當局表示，在擴展至青島市及西安市後，即3月6日至6月2日期間，以團隊旅遊方式來港的青島旅客有139，較2月21日至3月5日期間，計劃擴展前的189人少約26%；而西安的旅遊團旅客，亦由計劃擴展前的269人，減少約10%至241人。商務旅客人數相若，兩個城市同樣由4人微減至3人；另青島的探親等其他類別的旅客，則由計劃擴展前的51人倍增至106人。

入境方法方面，計劃擴展後，經陸路口岸來港的青島及西安旅客，各佔74%及87%；經港口口岸來港的青島及西安旅客，各佔3%及4%；而經機場來港的旅客佔23%及9%，全部均與計劃擴展前相若。有議員關注當局會拓展更多內地及國際航線。

當局表示，「個人遊」計劃自5月27日起已涵蓋59個內地城市，現時往來內地及香港的客運航班服務，已覆蓋絕大部分「個人遊」計劃下、廣東省以外的內地城市。當局會大力推動香港的航空公司，開展往來香港和新加入「個人遊」計劃的內地城市的服務。機場管理局亦會鼓勵內地航空公司開展和加強服務，包括剛於6月2日啓航的往來香港和哈爾濱的直航航班。